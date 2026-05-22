DJ MÄRKTE ASIEN/Fester dank positiver US-Vorgaben - Lenovo mit Kurssprung

DOW JONES--Überwiegend im Plus zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien am Freitag. Die Vorgaben aus den USA sind positiv. An der Wall Street setzten Anleger erneut darauf, dass der Iran-Krieg bald beendet wird.

In Tokio rückt der Topix um 1,0 Prozent vor. Mit Erleichterung wird dort aufgenommen, dass die japanischen Verbraucherpreise im April weniger stark gestiegen sind als von Volkswirten prognostiziert, wenngleich dies die Bank of Japan nach Meinung von Beobachtern nicht davon abhalten wird, die Zinsen zu erhöhen. Die Aktien von Sumitomo Electric verbessern sich um 10 Prozent; das Unternehmen hat einen Auftrag im Wert von rund 2 Milliarden Euro vom deutschen Übertragungsnetzbetreiber Amprion erhalten. Kawasaki Heavy Industries (+5,8%) profitieren von einer Kooperation mit Nvidia.

In Shanghai gewinnt der Composite-Index 0,5 Prozent. Der Hang-Seng-Index legt in Hongkong um 1,2 Prozent zu. Die chinesischen Börsen hatten am Donnerstag deutlicher nachgegeben. Unter den Einzelwerten in Hongkong springen Lenovo nach Vorlage starker Zahlen zum vierten Geschäftsquartal um 16 Prozent nach oben. Der CEO des Computerherstellers hat überdies die neue Strategie vorgestellt, mit der das Unternehmen in den nächsten beiden Jahren den Jahresumsatz auf 100 Milliarden US-Dollar steigern will. Imax China verteuern sich um 10,5 Prozent in Reaktion auf einen Bericht des Wall Street Journal, wonach sich die US-Muttergesellschaft Imax zum Verkauf stellt. Der Kinobetreiber sei diesbezüglich an mehrere Unternehmen der Unterhaltungsindustrie herangetreten, schreibt die Zeitung.

Am südkoreanischen Aktienmarkt geht es mit dem Kospi um 0,6 Prozent aufwärts, nachdem der Index am Vortag einen Satz von über 8 Prozent gemacht hat. Gewinnmitnahmen drücken Samsung Electronics um gut 2 Prozent. Die Titel hatten am Donnerstag kräftig zugelegt mit der Nachricht, dass ein Streik bei dem Chiphersteller abgewendet wurde.

In Sydney steigt der S&P/ASX-200 um 0,4 Prozent. Die Aktien der Telekommunikationsgesellschaft Tuas fallen um 3 Prozent, nachdem die Übernahme der in Singapur ansässigen M1 geplatzt ist.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.656,20 +0,4 -0,7 08:00 Topix 500 (Tokio) 3.041,82 +1,0 +14,3 08:00 Kospi (Seoul) 7.858,65 +0,6 +86,5 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 25.696,28 +1,2 +0,3 10:00 Shanghai-Composite 4.096,24 +0,5 +3,2 09:00 Straits-Times (Singapur) 5.065,11 +0,4 +9,0 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 6.100,03 +0,1 -29,5 10:00 KLCI (Malaysia) 1.712,72 +0,3 +2,0 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 % YTD EUR/USD 1,1612 -0,1 1,1618 1,1610 -1,1 EUR/JPY 184,70 +0,0 184,67 184,69 +0,4 EUR/GBP 0,8647 -0,0 0,8648 0,8644 -0,8 USD/JPY 159,03 +0,0 158,96 159,05 +1,5 USD/KRW 1.514,80 +0,7 1.503,70 1.505,10 +5,2 USD/CNY 6,7994 -0,1 6,8025 6,8042 -2,8 USD/CNH 6,8005 +0,0 6,7996 6,8060 -2,5 USD/HKD 7,8354 +0,0 7,8339 7,8328 +0,7 AUD/USD 0,7139 -0,1 0,7147 0,7113 +7,0 NZD/USD 0,5872 -0,0 0,5874 0,5854 +2,0 BTC/USD 77.703,02 +0,1 77.646,33 77.535,29 -11,4 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 97,29 +1,0 0,94 96,35 Brent/ICE 103,97 +1,4 1,39 102,58 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.528,86 -0,3 -12,64 4.541,50 Silber 76,60 -0,1 -0,09 76,70 Platin 1.956,54 -0,5 -9,37 1.965,91 (Angaben ohne Gewähr) ===

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May 22, 2026 00:43 ET (04:43 GMT)

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