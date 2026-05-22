Zürich - Die Privatbank Julius Bär hat in den ersten vier Monaten 2026 die verwalteten Vermögen auf einen neuen Höchstwert gesteigert und weitere Neugelder angezogen. Trotz zuletzt etwas schwächerer Kundenaktivitäten erwartet die Bank einen Halbjahresgewinn über dem Vorjahreswert. Per Ende März beliefen sich die verwalteten Vermögen (Assets under Management, AuM) auf 528 Milliarden Franken gegenüber 521 Milliarden Franken zum Jahresende 2025, wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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