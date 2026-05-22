Washington - In Deutschland ein paar Tausend US-Soldaten weniger, in Polen nun überraschend ein paar Tausend mehr: Steckt hinter Präsident Donald Trumps jüngsten Ankündigungen zur Truppenstärke in Europa eine militärische Strategie? Oder geht es Trump eher darum, Loyalität zu belohnen und Kritik abzustrafen? Die bekannten Fakten stellen sich einstweilen so dar: Trump will zusätzlich 5000 US-Soldaten nach Polen schicken, wie er in sozialen Medien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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