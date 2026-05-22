Kiew - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will heute mit den Staats- und Regierungschefs aus Deutschland, Frankreich und Grossbritannien über den stockenden Friedensprozess beraten. «Ich habe ein Gespräch mit den Partnern der E3 (Europa 3) geplant», sagte er in einer Videobotschaft, die in der Stadt Slawutytsch nördlich von Kiew aufgezeichnet wurde. «Wir werden darüber sprechen, wie unser gemeinsamer Druck und unsere gemeinsame diplomatische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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