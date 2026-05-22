Der positive Newsflow aus der Pharma-Division von Bayer reißt nicht ab. Nach guten Neuigkeiten zum Blockbuster-Kandidaten Asundexian in Japan und den USA (DER AKTIONÄR berichtete) können sich die Leverkusener auf eine beschleunigte Prüfung einer möglichen Zulassungserweiterung für Kerendia (Finerenon) einstellen.Bayer strebt eine weitere Marktzulassung für das Mittel zur Behandlung der chronischen Nierenerkrankung (CKD) in Verbindung mit Typ-1-Diabetes (T1D) an. Die zuständige US-Behörde FDA hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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