Die Rheinmetall-Aktie hat sich im Wochenverlauf wieder von ihrem jüngsten 52-Wochen-Tief bei 1.099,20 Euro gelöst. Ein Frieden in der Ukraine ist nach wie vor in weiter Ferne, was die Rüstungsbranche an der Börse wieder in den Fokus rückt. Doch von Seiten der Analysten gibt es auch vermehrt Zweifel an Rheinmetall.Analystin Chloe Lemarie hat in einer neuen Branchenstudie das Kursziel für den DAX-Konzern von 2.200 auf 1.890 Euro gesenkt. Die Einstufung lautet angesichts eines Kurspotenzials von noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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