Zum Wochenausklang erwartet Anleger eine geballte Mischung aus Bilanzen, Konjunkturdaten und Spitzenpolitik - ein Tag mit Signalwirkung.Der Freitag bringt einen dichten Schlussakkord der Börsenwoche: In Deutschland laden gleich sechs Konzerne von Fresenius über Hensoldt bis Dürr zur Hauptversammlung, während aus Frankreich Michelin, Carrefour und Atos folgen. Aus der Schweiz liefert Luxusriese Richemont seine Jahreszahlen, Julius Bär meldet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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