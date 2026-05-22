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Asset Standard
22.05.2026 08:30 Uhr
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Martin Dilg (SQUAD Fonds): Spezialsituationen bei Anleihen und Aktien Chancen abseits des Mainstreams

Mai 2026 -

Die Kapitalmärkte befinden sich weiterhin in einem anspruchsvollen Umfeld. Bis vor wenigen Wochen wurden Zinssenkungen diskutiert und die Fragen waren lediglich,wann und wie stark diese umgesetzt werden würden.

Nun sorgen jedoch zunehmend geopolitische Unsicherheiten, schwächeres Wirtschaftswachstum und deutlich gestiegene Energiekosten für ein einsetzendes Umdenken. Je nachdem, wie lange diese Energieunsicherheit weiter bestehen bleibt, umso wahrscheinlicher wird ein mittelfristiger Anstieg der Inflation. Eine steigende Inflation wird häufig durch Zinserhöhungen bekämpft. Für eine ohnehin schwächelnde Wirtschaft könnte das jedoch zusätzlichen Gegenwind bedeuten. Um einem stagflationistischen Szenario entgegenzuwirken, sind nun sowohl von Seiten der Zentralbanken als auch der Investmentmanager ein hohes Maß an Fingerspitzengefühl und Weitsicht gefragt.

Speziell bei Anlagen in Anleihen dürfte dies in den nächsten Wochen und Monaten zu spannenden Entscheidungen kommen. Gerade in diesem Umfeld lohnt es sich, im Anleihebereich nicht nur auf Staatsanleihen oder klassische Unternehmensanleihen zu schauen, sondern gezielt tiefer in den Markt einzutauchen.

Genau in solchen Marktphasen rücken sogenannte "Spezialsituationen" im Anleihebereich zunehmend in den Fokus professioneller Investoren.

Doch was versteht man eigentlich unter solchen Spezialsituationen?

Im Anleihebereich beschreibt der Begriff Investments in besondere Unternehmens- oder Finanzierungssituationen, die vom klassischen Anleihemarkt abweichen und häufig höhere Renditechancen bieten - allerdings auch manchmal mit erhöhten Risiken verbunden sind.

Darunter versteht man u.a. Wandelanleihen (die wir im letzten Newsletter ausführlich beschrieben haben), Inflation-Linker, High-Yield-Anleihen, Floater oder Hybridanleihen - auf Letztere gehen wir heute näher ein.

Hybridanleihen sind nachrangig besicherte Anleihen und stellen eine Mischform aus Aktien (Eigenkapital) und Anleihen (Fremdkapital) dar. Sie bieten Investoren höhere Zinsen als klassische Unternehmensanleihen, bergen aber im Gegenzug oftmals (gerade wegen der Nachrangigkeit) ein höheres Risiko. Sie werden im Falle einer Insolvenz nachrangig bedient und Emittenten können Zinszahlungen unter bestimmten Bedingungen aussetzen

Klicken Sie hier und lesen Sie den vollständigen Beitrag.

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Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

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