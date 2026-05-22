Der Weg zur neuen Eigentümerstruktur bei Techem war alles andere als geradlinig. Der ursprünglich geplante Verkauf an TPG und GIC scheiterte zunächst an der EU-Kommission, erst im zweiten Anlauf fand sich eine neue Lösung. "Die Partner sind dieselben, nur die Konstellation ist jetzt etwas anders. Für uns ist das eine klare Demonstration des Interesses am Unternehmen", sagt Finanzvorstand Carsten Sürig bei FINANCE TV. Nun muss der Energiedienstleister mit der Wertsteigerung Gas geben, denn das "Nachsitzen", wie es der CFO charmant beschreibt, hat wertvolle Zeit gekostet. Und das Transformationsprogramm ist ambitioniert: Es beinhaltet neben gezielten Zukäufen das erklärte Ziel, ein Ökosystem für alle relevanten Energiedaten in einer Immobilie zu schaffen, mit dem die Dekarbonisierung maßgeblich vorangetrieben werden kann. Das erwartet Sie in diesem Talk: • Wie CFO Sürig das Transformationsprogramm von Techem noch vor der Sommerpause wieder in Schwung bringen will • Wie Techem mit rund 200 Millionen Euro Infrastrukturinvestitionen pro Jahr die Digitalisierung des Kerngeschäfts vorantreibt • Welche M&A-Strategie Techem verfolgt und für welche guten M&A-Ideen immer Geld vorhanden ist • Ob ein Börsengang für Techem in Zukunft eine realistische Option ist Die Gesprächsteilnehmer: Moderatorin: Olivia Harder (FINANCE Magazin) Gast: Carsten Sürig (CFO, Techem) _________________________________________ Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Jede Woche erwarten Sie hier exklusive Interviews mit CFOs, führenden Bankern und Experten aus Corporate Finance. Wir unterhalten uns über alles, was Finanzentscheider wissen müssen: von M&A und Finanzierung bis hin zu Private Equity, Wirtschaftsprüfung, Karriere, Gehalt und aktuellen Finanzskandalen. Kompakt, direkt und auf den Punkt! Mehr Infos gibt es hier: https://www.finance-magazin.de/tv/