Zwölf Unternehmen und Verbände fordern die Bundesnetzagentur auf, neben dem BDEW-Modell auch virtuelle Bilanzierungsgebiete für Energy Sharing zuzulassen. Der Ansatz sei ohne zusätzliche technische Infrastruktur sofort umsetzbar und könne bestehende Mieterstrom- und Flexibilitätsmodelle einbinden. Eine Allianz aus Bürgerenergie-Organisationen, Energiegenossenschaften und Unternehmen fordert eine pragmatische Umsetzung des neuen gesetzlichen Rahmens für Energy Sharing. In einem gemeinsamen Positionspapier sprechen sich die Unterzeichner dafür aus, bestehende energiewirtschaftliche Prozesse über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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