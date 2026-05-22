Die Estée Lauder-Aktie schießt am Freitagmorgen um +10% in die Höhe. Was steckt hinter dem Kurssprung des legendären US-Kosmetikkonzerns und ist die Aktie einen Kauf wert? Fusionsgespräche beendet Der starke Kurssprung der Estée Lauder-Aktie liegt am offiziellen Abbruch der Fusionsgespräche mit dem spanischen Kosmetikkonzern Puig. Nachdem beide Unternehmen im März 2026 bestätigt hatten, über einen potenziellen Zusammenschluss zu verhandeln, wurde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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