Im April 2026 erzeugten Wind- und Solaranlagen weltweit erstmals mehr Strom als Gaskraftwerke. Das zeigen Daten des unabhängigen Energieanalyse-Instituts Ember. Für Projektierer und Investoren bestätigt der Meilenstein den strukturellen Wandel im globalen Strommix. 531 TWh Wind- und Solarstrom gegen 477 TWh aus GasWind- und Solaranlagen erzeugten im April 2026 zusammen 531 TWh Strom - 54 TWh mehr als Gaskraftwerke mit 477 TWh. Ihr Anteil am weltweiten Strommix lag bei 22 Prozent, Gas kam auf 20 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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