Datum der Anmeldung:
18.05.2026
Aktenzeichen:
B7-37/26
Unternehmen:
Brady Corporation, Milwaukee (USA); mittelbarer Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über die Hand Held Products Inc. einschließlich des Geschäftsbereichs Productivity Solutions and Services der Honeywell International Inc., Charlotte (USA)
Produktmärkte:
Barcode-Scanner, Drucker, RFID-Scanner, Scanning Engines
18.05.2026
Aktenzeichen:
B7-37/26
Unternehmen:
Brady Corporation, Milwaukee (USA); mittelbarer Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über die Hand Held Products Inc. einschließlich des Geschäftsbereichs Productivity Solutions and Services der Honeywell International Inc., Charlotte (USA)
Produktmärkte:
Barcode-Scanner, Drucker, RFID-Scanner, Scanning Engines
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