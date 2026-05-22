Neuenburg - Die Schweizer Flughäfen haben im ersten Quartal 2026 einen neuen Passagierrekord verzeichnet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg die Zahl der Fluggäste in der Zivilluftfahrt um 5 Prozent. Das ist ein neuer Höchstwert für die ersten drei Monate eines Jahres. Insgesamt reisten von Januar bis März 13,3 Millionen Menschen im Linien- und Charterverkehr ab oder an, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mitteilte. Im Vergleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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