Unsere Auswertung der Zahlungsbedingungen in den Kaufverträgen von 45 Anbietern gewerblicher Photovoltaik-Beteiligungen zeigt ein alarmierendes Bild, schreibt Kai-Wilfrid Schröder, Mitgründer von Utility Consultants. Er erklärt, worauf Investoren achten sollten. Die spektakulären Insolvenzen der Anbieter von gewerblicher Photovoltaik-Beteiligungen, den sogenannten "IAB-Anlagen" aus den Jahren 2024, 2025 und 2026 beschäftigen derzeit gleichermaßen Rechtsanwälte, Gutachter und Gerichte. Investoren kämpfen heute darum, wenigstens einen Teil ihres eingesetzten Kapitals zu retten. Wie konnte es dazu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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