Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt legt am Freitag weiter zu. Neue Friedenshoffnungen im Iran, diesmal verbreitet von US-Aussenminister Marco Rubio, schoben die Wall Street nach Handelsschluss in Europa nochmals klar an und auch die Märkte in Asien zeigten sich freundlich. Dennoch blieben laut Marktteilnehmern die Risiken bestehen, zumal die Uhr mit Blick auf die schrumpfenden Öl-Reserven mittlerweile lauter ticke. «Die Anleger bleiben aber skeptisch, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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