DJ PTA-AFR: Wacker Chemie AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
Wacker Chemie AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
München (pta000/22.05.2026/10:02 UTC+2) - Wacker Chemie AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Konzern-Zahlungsbericht (Rohstoffsektor) 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.wacker.com/cms/media/asset/about_wacker/investor_relations_2/ zahlungsbericht_2025.pdf Veröffentlichungsdatum: 30.06.2026
(Ende)
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Aussender: Wacker Chemie AG Gisela-Stein-Straße 1 81671 München Deutschland Ansprechpartner: Jörg Hoffmann Tel.: +49 89-6279-1633 E-Mail: investor.relations@wacker.com Website: www.wacker.com ISIN(s): DE000WCH8881 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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May 22, 2026 04:02 ET (08:02 GMT)