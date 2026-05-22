Die SVP-Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)» sorgt für intensive Diskussionen bei Gegnern und Befürwortern. Ende 2025 lebten rund 9,1 Millionen Personen in der Schweiz. Seit Einführung der Personenfreizügigkeit im Jahr 2002 ist die Bevölkerung um rund 1,7 Millionen Personen (plus 25 Prozent) gewachsen. Das ist hauptsächlich auf die Zuwanderung zurückzuführen. Die Frage, welche sich die Abstimmenden stellen müssen: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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