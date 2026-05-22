Spotify baut sein Angebot für generative Audio-Inhalte aus. Mit einer neuen, eigenständigen Desktop-App namens "Studio by Spotify Labs" können Nutzer:innen persönliche Daten in maßgeschneiderte Podcasts umwandeln lassen. Immer mehr Tech-Unternehmen setzen mittlerweile auf KI-Werkzeuge, die verstreute Alltagsinformationen wie E-Mails, Kalendereinträge, Dokumente und Notizen in kompakte Zusammenfassungen gießen. Auch Spotify folgt laut einem Bericht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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