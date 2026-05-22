Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Pharmahersteller Eli Lilly & Co. (ISIN US5324571083/ WKN 858560) begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN US532457DM76/ WKN A4EUSD) und will damit neues Kapital in Höhe von 1,25 Mrd. USD aufnehmen, so die Börse Stuttgart.Bis zum Laufzeitende am 20.05.2033 werde ein Kupon von 4,650% im Jahr gezahlt, die Ausschüttung erfolge halbjährlich. Die nächste Zinszahlung erfolge am 20.05.2026. Der aktuelle Kurs liege bei rund 97,918% (Stand: 21.05.2026), die Rendite bis zur Fälligkeit betrage aktuell etwa 4,96%. Für Anleger aus dem Euro-Raum bestehe neben dem Investmentrisiko auch das Währungsrisiko, da die Anleihe in US-Dollar gehandelt werde. Die Anleihe sei in einer Stückelung von 1.000 Nominalen handelbar. Die Ratingagentur Moody's habe ein Rating von Aa3 vergeben. (News vom 21.05.2026) (22.05.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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