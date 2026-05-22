© Foto: Sascha Lotz/dpaEli Lilly meldet starke Studiendaten für Retatrutide. Patienten verloren im Schnitt bis zu 28,3 Prozent Gewicht. Jetzt könnte der Kampf mit Novo Nordisk noch härter werden.Eli Lilly meldet einen wichtigen Erfolg im boomenden Markt für Abnehmmittel. Das Medikament Retatrutide bestand eine entscheidende Studie der späten Phase bei Patienten mit Adipositas und führte bei allen Dosierungen zu deutlichem Gewichtsverlust. Die höchste Dosis half Patienten über 80 Wochen hinweg zu einem durchschnittlichen Gewichtsverlust von 28,3 Prozent oder 70,3 Pfund. In der Placebo-Gruppe lag der Wert bei 2,2 Prozent. Rund 45 Prozent der 2.500 Studienteilnehmer verloren mindestens 30 Prozent ihres …Den vollständigen Artikel lesen
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