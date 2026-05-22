Mit 531 Terawattstunden erreichte der Strom aus Windenergie- und Solaranlagen im April 2026 weltweit einen neuen Rekordwert, meldet die Energie-Denkfabrik Ember. Gaskraftwerke lieferten demnach 477 Terawattstunden. Aus Sicht des britischen Think Tank Ember schwächt das schnelle Wachstum von Photovoltaik und Windenergie die Argumente für importiertes Gas, und das trotz der jüngsten Energiekrise. Einer aktuellen Analyse zufolge stammte weltweit im April 2026 erstmals mehr Strom aus Sonne und Wind als aus Gas: Die beiden erneuerbaren Quellen lieferten demnach zusammen 22 Prozent des Stroms, Gaskraftwerke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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