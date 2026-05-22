München - Der Münchner Zug- und Fernbusbetreiber Flix will sein Angebot auf der Schiene im kommenden Jahr deutlich erweitern. Das berichtet der "Spiegel". Die Zugsparte Flixtrain macht der Bahn im Fernverkehr seit 2018 Konkurrenz, allerdings nur auf ausgewählten Strecken und in überschaubarer Taktung. Das soll sich ändern.



Vergangenes Jahr hatte das Unternehmen den Kauf von bis zu 65 Zügen des spanischen Herstellers Talgo angekündigt, die von 2028 an geliefert werden sollen. Doch so lange will Flix mit der Expansion nicht warten. "Wir werden die Größe unseres Angebots bereits in den nächsten zwei Jahren bis zum Einsatz der neuen Talgo-Züge verdoppeln", sagte Flix-Chef André Schwämmlein dem "Spiegel". Man werde in einer höheren Taktung fahren und längere Züge einsetzen.



Erstmals nennt Flixtrain für 2027 Details. Auf der Strecke Berlin - Hamburg will das Unternehmen bis zu zehnmal täglich im Zwei-Stunden-Takt fahren und damit rund ein Drittel mehr Abfahrten pro Woche anbieten als bislang. Kunden kämen nun "nicht mehr in die Situation, dass sie gerne Flix nutzen möchten, aber zur gewünschten Zeit nur ein ICE fährt", sagte Schwämmlein. Zwischen Hamburg und Köln will Flixtrain die Anzahl der Abfahrten pro Woche verdoppeln, ebenso auf der Strecke Berlin - Leipzig.



Einen größeren Sprung will das Unternehmen allerdings erst im Sommer 2028 wagen. Mit den neuen Talgo-Zügen wolle man "ein Hochfrequenznetz aufbauen, das alle deutschen Metropolen miteinander verbindet", hatte Schwämmlein im Herbst angekündigt. Darunter dürfte auch die Flix-Heimatstadt München sein.





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