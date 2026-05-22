Elon Musk hat soeben das nächste Kapitel der Unternehmensgeschichte von Tesla aufgeschlagen. Die Firma wandelt sich endgültig vom Autobauer zum Software-Imperium - und der Hebel liegt in China. Warum aber zögert die Wall Street trotz China Coup? Entspricht die Qualität der Aktie ihrem astronomischen 380er-KGV? China öffnet Tesla eine wichtige Tür Tesla hat offiziell bestätigt, dass ihr "Full Self-Driving"-System (überwachtes autonomes Fahren) für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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