Die Airbus-Aktie geriet zuletzt deutlich unter Druck. Auslöser war eine neue negative Meldung rund um Produktionsprobleme und mögliche weitere Verzögerungen innerhalb der Lieferkette. Der Markt reagierte darauf empfindlich und schickte die Aktie gestern deutlich nach unten. Neue Probleme sorgen für Unsicherheit bei Airbus Airbus geriet gestern vor allem wegen eines Berichts über mögliche Lieferverzögerungen beim A350 unter Druck. Nach Informationen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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