Die Kursentwicklung der Workday-Aktie trieb Anlegern zuletzt nur Tränen in die Augen. Innerhalb der letzten zwölf Monate büßte der Software-Konzern ganze -55% an Wert ein. Doch am Freitagmorgen sendet Workday mit einem Kurssprung von +12% ein starkes Lebenszeichen. Was hat den Kurssprung ausgelöst und sollten Anleger auf ein Comeback der Aktie setzen? Überraschend starke Zahlen Grund für den heutigen Kurssprung der Workday-Aktie sind die Zahlen für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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