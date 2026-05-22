An der Technischen Fakultät der Universität Freiburg ist am 20. Mai 2026 eine Agri-Photovoltaik-Versuchsanlage in Betrieb gegangen. Forscher der Universität und des Fraunhofer ISE wollen dort die gleichzeitige Nutzung von Flächen für Landwirtschaft und Stromerzeugung untersuchen. Für Projektierer und Planer liefert die Anlage künftig Messdaten zu Beschattungseffekten und Pflanzenwachstum. Anlage kombiniert Erdbeerbau mit PhotovoltaikZwischen den aufgeständerten PV-Modulen wachsen auf Hochbeeten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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