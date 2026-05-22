FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.05.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS AIRTEL AFRICA PRICE TARGET TO 370 (375) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 300 (320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERNSTEIN CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 350 (425) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CITIGROUP CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 390 (410) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 100 (110) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS QINETIQ PRICE TARGET TO 600 (635) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 3230 (3723) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 600 (585) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HILL & SMITH PRICE TARGET TO 2975 (2930) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 565 (555) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS FORTERRA PRICE TARGET TO 177 (204) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 115 (127) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 294 (307) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS MITCHELLS & BUTLERS PRICE TARGET TO 320 (340) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES CERES POWER PRICE TARGET TO 970 (570) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES EXPERIAN PRICE TARGET TO 3870 (3700) PENCE - 'BUY'
- BARCLAYS CUTS AUTO TRADER TARGET TO 570 (605) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 794 (816) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 445 (515) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - UBS CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 410 (470) PENCE - 'SELL'
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