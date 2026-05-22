LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Prosus von 71,50 auf 70,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Ross berücksichtigte am Donnerstag in seiner Aktualisierung seiner Schätzungen die positiv ausgefallenen Ergebnisse der Kernbeteiligung Tencent. Negativen Einfluss habe dagegen der zuletzt verteilte Aktionärsbrief wegen erwähnter Investitionen bei Just Eat Takeaway und iFood./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 18:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0013654783
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 18:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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