Stefan Breintner (DJE) und Markus Koch: Marktausblick Mai 2026

18.05.2026

"Sell in May and go away"? Davon ist an den Märkten bislang wenig zu sehen. Im aktuellen DJE-Marktausblick sprechen Stefan Breintner, Leiter Research und Portfoliomanagement bei der DJE Kapital AG, und Börsenexperte Markus Koch über die starke Entwicklung im Mai, die Rolle des KI-Infrastrukturbooms und die Frage, wie tragfähig die jüngste Erholung an den Märkten ist.

Im Fokus stehen starke Gewinnzahlen im US-Technologiesektor, Angebotsengpässe bei Halbleitern und Speicherchips sowie die anhaltend hohe Nachfrage nach Rechenzentren, Stromnetzen und KI-Infrastruktur. Gleichzeitig ordnen die Experten ein, warum nicht der gesamte Technologiesektor gleichermaßen profitiert und weshalb Selektion weiterhin entscheidend bleibt.

Darüber hinaus geht es um mögliche Mega-IPOs, Inflationsrisiken durch steigende Energiepreise, die Zinsperspektiven in den USA sowie Chancen in Europa, China und ausgewählten Emerging Markets. Auch die Frage, wie belastbar die aktuelle Marktbreite jenseits der großen Technologiewerte ist, wird ausführlich diskutiert.

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