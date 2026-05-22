Deutsche Bank sieht den MDAX-Baukonzern Hochtief nach rasanter Kursrally bereits im Juni im DAX. Zalando und Porsche Holding droht der Abstieg. Der Baukonzern Hochtief könnte bereits im Juni in den deutschen Leitindex DAX aufsteigen. Nach einer Studie von Deutsche Bank Research steht die Aktie des Bau- und Infrastrukturkonzerns mittlerweile auf Platz 32 der relevanten Rangliste. Damit könnte die Aktie über einen sogenannten Fast Entry in den Leitindex aufsteigen, falls sich in den verbleibenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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