Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Export und Staatsausgaben stützen, Investitionen gehen zurück. Das Statistische Bundesamt Deutschlands bestätigt heute die erste Schätzung des BIPs: Die deutsche Wirtschaft wuchs um 0.3 % gegenüber dem 4. Quartal 2025. Das Wachstum im ersten Quartal ist erfreulich. Leider wird es aber in dieser Grössenordnung nicht weitergehen. Im ersten Quartal halfen einmal mehr die höheren Staatsausgaben, die um 1.1 % ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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