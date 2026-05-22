München - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Mai nach Einbrüchen in den Monaten zuvor wieder etwas erholt. Das Ifo-Geschäftsklima stieg um 0,4 Punkte auf 84,9 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut am Freitag in München mitteilte. Mit ausschlaggebend war eine deutliche Verbesserung im Bereich Dienstleistungen. Insbesondere die Erwartungen haben sich bei den Dienstleistern verbessert. Die Unternehmen bewerteten auch die laufenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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