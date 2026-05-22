Alle starren auf Nvidia. Währenddessen baut sich im Hintergrund bereits der nächste Milliardenmarkt auf: bei der Kühlung der KI-Revolution. Denn die neuen KI-Superchips erzeugen inzwischen so eine extreme Hitze, dass klassische Luftkühlung zunehmend versagt.Was viele Anleger unterschätzen: Ohne neue Kühlsysteme stößt der KI-Boom schnell an seine Grenzen. Genau deshalb investieren Tech-Giganten jetzt Milliarden in Flüssigkeitskühlung für die nächste Generation von KI-Rechenzentren.Für Anleger wird ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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