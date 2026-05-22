Die Flexbase Group baut zurzeit in Laufenburg ein großes Rechenzentrum für Künstliche Intelligenz sowie eine Flussbatterie mit 800 Megawatt und 1600 Megawattstunden. Diese Vanadium-Flow-Batterie wird das britisch-kanadische Unternehmen Invinity liefern. Als Flexbase im Mai mit den Arbeiten am neuen Technologiezentrum Laufenburg begann, wollte CMO Raphael Schmid noch nicht verraten, wer den dort geplanten Batteriespeicher mit 800 Megawatt und 1600 Megawattstunden liefern wird. Am Freitag teilte das Schweizer Unternehmen mit, dass Invinity Energy Systems strategischer Partner für die Flussbatterie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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