Dem Dax steht einmal mehr ein turbulenter Wochenausklang bevor. Bislang gestaltete sich die Handelswoche positiv. Ein robuster Wochenausklang würde das zuletzt zu beobachtende Erholungsszenario bestätigen und den deutsche Leitindex für die kommende Woche in eine exzellente Ausgangsposition bringen. Ein Wochenschluss oberhalb von 25.000 Punkten wäre aus bullischer Sicht das Idealszenario. Ob dem Dax allerdings ein derartiger Kraftakt gelingen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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