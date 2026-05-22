Nürnberg - Rayan Ghrieb wechselt vom 1. FC Magdeburg zum 1. FC Nürnberg. Das teilten die Franken am Freitag mit.



"Wir haben Rayans Weg schon seit Längerem verfolgt", sagte Nürnbergs Sport-Vorstand Joti Chatzialexiou. "Er ist ein Spieler mit einem spannenden Paket. Gerade mit seinen Qualitäten in Eins-gegen-eins-Situationen kann er unserer Offensive einiges geben. Wir freuen uns, dass er sich dafür entschieden hat, seinen weiteren Weg in Nürnberg zu gehen."



"Als Liga-Konkurrent habe ich den 1. FC Nürnberg im letzten Jahr natürlich verfolgt und beim direkten Duell Ende April auch selbst erlebt, wie es ist, im Max-Morlock-Stadion auf dem Platz zu stehen. Jetzt freue ich mich darauf, die Atmosphäre künftig als FCN-Spieler genießen zu können, und hoffe natürlich, gemeinsam mit Mannschaft und Fans möglichst viele Erfolge feiern zu können", ließ sich Ghrieb zitieren.



Der 27-jährige Flügelspieler, der bevorzugt über die rechte Seite agiert, kam beim 1. FC Magdeburg in der abgelaufenen Spielzeit auf 30 Pflichtspieleinsätze, in denen er sechs Treffer erzielte und vier Tore vorbereitete.



Vor seinem Wechsel ins deutsche Fußball-Unterhaus stürmte der Linksfuß mit französischen und algerischen Wurzeln in der zweiten französischen Liga, wo er EA Guingamp in der Saison 2024/2025 mit neun Toren in die Aufstiegsrelegation zur Ligue 1 schoss.





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