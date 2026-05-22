FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 195 Franken auf "Buy" belassen. Der Luxuskonzern habe die Erwartungen im Geschäftsjahr 2026 erfüllt, schrieb Adam Cochrane am Freitag. Er nehme mehr Wachstumsschwung mit ins neue Geschäftsjahr als gedacht./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:36 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0210483332
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