Frankfurt/Main - Der Dax ist am Freitag nach einem bereits positiven Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.810 Punkten berechnet, 0,8 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



"Die Investoren positionieren sich vor dem Wochenende eher defensiv und setzen im Dax auf die altbekannten Sektoren", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. "In den USA bleiben die Börsen am Montag geschlossen, was das bevorstehende Wochenende noch länger macht und damit das Risiko einer Eskalation im Nahen Osten erhöht."



"Die Themen KI und Halbleiter bleiben die maßgeblichen Zugpferde. Für Unterstützung sorgen die Daten zum Konsumklima und zum Geschäftsklima in Deutschland. Beide Zahlen fielen etwas besser aus als erwartet. An der Dax-Spitze stehen die Aktien von Infineon, der Deutschen Post, Symrise und Zalando. In der Verlustzone finden sich Vonovia und Fresenius Medical Care, die heute ex Dividende gehandelt werden", so Lipkow.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1602 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8619 Euro zu haben.



Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 4.526 US-Dollar gezahlt (-0,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 125,43 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 104,80 US-Dollar, das waren 2,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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