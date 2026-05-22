Manchester - Pep Guardiola beendet im Sommer seine Amtszeit als Trainer von Manchester City. Das bestätigte der englische Topclub am Freitag.



Der Katalane, der seit Juli 2016 im Amt war, hat in seiner zehnjährigen Amtszeit 20 bedeutende Trophäen gewonnen und gilt als der erfolgreichste Trainer in der Geschichte des Vereins. Trotz seines Abschieds wird Guardiola der City Football Group als "Globaler Botschafter" erhalten bleiben.



Guardiola äußerte, dass es keinen spezifischen Grund für seinen Abschied gebe, aber er fühle, dass es an der Zeit sei. Er betonte die Bedeutung der Stadt Manchester und die Unterstützung, die er während seiner Zeit dort erfahren habe. Besonders hob er die Stärke der Gemeinschaft hervor, die sich nach dem Manchester Arena-Angriff gezeigt habe, sowie die Unterstützung, die er nach dem Verlust seiner Mutter während der Corona-Pandemie erhalten habe.



Der Vorsitzende von Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, erklärte, dass "Ehrlichkeit und Vertrauen" die Grundlage ihrer Zusammenarbeit mit Guardiola bildeten. Er lobte Guardiolas "einzigartige Herangehensweise", die den Verein nicht nur erfolgreicher, sondern auch den Fußball insgesamt verbessert habe.





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