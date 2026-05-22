Über 19,5 Millionen Öl- und Gasheizungen sind in Deutschland weiterhin in Betrieb; der Rückgang gegenüber dem Vorjahr beträgt lediglich zwei Prozent. Die Erhebung des Bundesverbands des Schornsteinfegerhandwerks zeigt: Politische Unsicherheit rund um das Gebäudeenergiegesetz hat Investitionen in Heizungsmodernisierungen 2025 weitgehend blockiert. Für Installateure, Planer und Energieversorger bleibt die Frage offen, ob der GEG-Nachfolger 2026 neue Impulse setzt. Einziger Lichtblick: Der Wärmepumpenabsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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