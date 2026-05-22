Die Behörde hat für den Winter 2026/2027 einen Gesamtbedarf an Netzreservekraftwerken von 7407 Megawatt bestätigt. Im Winter 2025/2026 lag der Bedarf bei 6493 Megawatt. Die Bundesnetzagentur hat am Freitag ihre Feststellung des Netzreservebedarfs für die Betrachtungszeiträume April 2026 bis März 2027 sowie April 2028 bis März 2029 vorgelegt. Demnach beträgt im Winter 2026/2027 der Bedarf an Erzeugungskapazitäten aus Netzreservekraftwerken 7407 Megawatt, für den Winter 2028/2029 wird ein Bedarf von 8274 Megawatt erwartet. Wie die Behörde weiter mitteilte, wird im Winter 2026/2027 mit 4742 Megawatt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland