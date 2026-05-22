Paris / London / Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Freitag leichte Kursgewinne verzeichnet. Die Erholung der US-Börsen im Handelsverlauf am Vortag sowie die Gewinne der asiatischen Aktien stützten etwas. Der Markt profitierte dabei von den Gewinnen der Technologietitel, während ansonsten eher Zurückhaltung herrschte. «In den USA bleiben die Börsen am Montag geschlossen, was das bevorstehende Wochenende noch länger macht und damit das Risiko ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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