© Foto: Robert Michael/dpaSeit dem Jahreswechsel hat Infineon über 85 Prozent an Wert gewonnen - für Anlegerinnen und Anleger kein Problem, am Freitag nochmal 4 Prozent draufzupacken. Infineon-Aktie schießt auf neues Jahreshoch Von Halbleiteraktien können Anlegerinnen und Anleger aktuell einfach nicht genug bekommen. Trotz bereits signifikanter Kursgewinne in diesem Jahr, wie das Plus von fast 70 Prozent im Branchenindex Philadelphia Semiconductor beweist, eilen viele Titel unbeirrt von einem Rekordhoch zum nächsten. Dazu gehören am Freitag auch die Anteile von Infineon, die mit einem Plus von 4 Prozent mit den Anteilen der Deutschen Post um die Führungsposition im deutschen Leitindex DAX ringen. Exklusiv für …Den vollständigen Artikel lesen
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