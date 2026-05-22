Paris - Auf dem Huawei Innovative Data Infrastructure (IDI) Forum 2026, das am 21. Mai stattfand, hielt Yuan Yuan, Vizepräsident von Huawei und Leiter der Produktlinie für Datenspeicher bei Huawei, eine Keynote mit dem Titel "Data Awakening, Infra Evolving" und stellte die Full-Stack-Dateninfrastrukturlösung für KI-Rechenzentren (DCs) vor, die die industrielle Intelligenz beschleunigen soll. Heute verändert KI die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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