Zürich - Die digitale Transformation des Wirtschaftsstandorts Schweiz, der rasante Fortschritt künstlicher Intelligenz und die Neuwahl von Remo Noser in den Vorstand: Das waren die wichtigsten Themen an der Generalversammlung 2026 des Wirtschaftsverbands Swico. Den Auftakt machte Präsident Adrian Müller. Künstliche Intelligenz verändere nicht nur einzelne Prozesse, sondern greife tief in Wissensarbeit, Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsketten ein. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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