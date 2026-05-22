Über das Pfingstwochenende drohen erneut stark negative Börsenpreise für Strom - bedingt durch hohe Wind- und Solareinspeisung bei gleichzeitig niedriger industrieller Nachfrage. Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft (bne) sieht die Ursache nicht im Überangebot selbst, sondern in ausgebremsten Flexibilitätslösungen. Für Netzbetreiber, Stadtwerke und Projektierer skizziert der Verband sieben konkrete regulatorische Hebel. Speicherausbau scheitert am NetzanschlussDer bne beziffert den Rückstau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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