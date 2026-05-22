Helvetia Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Generalversammlung von Helvetia Baloise bestätigt alle Anträge des Verwaltungsrates



22.05.2026 / 14:00 CET/CEST







Medienmitteilung

Basel, 22. Mai 2026

An der ersten Generalversammlung der fusionierten Helvetia Baloise Holding AG bestätigten die Aktionärinnen und Aktionäre alle Anträge des Verwaltungsrates. Die Dividende für das Geschäftsjahr 2025 beträgt CHF 7.70 pro Aktie. Dies entspricht einer Steigerung von 5.4 Prozent gegenüber der kombinierten Ausschüttung beider Unternehmen im Vorjahr. Der Präsident des Verwaltungsrates, Dr. Thomas von Planta, begrüsste an der ersten Generalversammlung der fusionierten Helvetia Baloise Holding AG in der St. Jakobshalle in Basel 1'527 stimmberechtigte Aktionärinnen und Aktionäre (Vertretung von 62.66% des Aktienkapitals). Erfolgreiches Geschäftsjahr 2025

Fabian Rupprecht, Group CEO von Helvetia Baloise, blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Beide Unternehmensteile steigerten 2025 ihre Profitabilität und erzielten starke Ergebnisse in allen Geschäftsbereichen. Helvetia erwirtschaftete Underlying Earnings in der Höhe von CHF 633.4 Mio. - ein kräftiger Zuwachs von 19.8% gegenüber der Vorjahresperiode (2024: CHF 528.6 Mio.). Baloise erreichte bereinigt um fusionsbedingte Einmaleffekte einen Aktionärsgewinn von CHF 570.6 Mio., was einem Anstieg um 19.7% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Höhere Dividende

Der Präsident wie auch alle Mitglieder des Verwaltungsrates wurden von den Aktionärinnen und Aktionären wiedergewählt. Zudem wurden sämtliche Statutenänderungen sowie das neue Vergütungsmodell gutgeheissen. Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten ebenfalls den Dividendenantrag in der Höhe von brutto CHF 7.70 pro Aktie, was einer Ausschüttung von rund CHF 766 Mio. entspricht. Im Vergleich zur kombinierten Ausschüttung der beiden Unternehmen für das Finanzjahr 2024 steigt damit die diesjährige Dividende um 5.4%. Fusion als Generationenprojekt

In seiner Präsidialrede orientierte Dr. Thomas von Planta über den Zusammenschluss von Helvetia und Baloise, der am 5. Dezember 2025 vollzogen wurde: «Die Fusion von Helvetia und Baloise ist ein ‹Generationenprojekt›. Es ist der grösste Zusammenschluss in der europäischen Versicherungsbranche wie auch in der Schweizer Wirtschaft seit Jahren.» Thomas von Planta führte in seiner Rede weiter aus, dass die Integration gut gestartet sei. Angesichts der Komplexität der Zusammenführung beider Unternehmen sei sie auf drei Jahre angelegt. Generalversammlung 2027 in St. Gallen

Im Rahmen der Fusion wurde entschieden, dass der Konzernsitz der neuen Versicherungsgruppe künftig in Basel angesiedelt sein wird. Gleichzeitig wurde bekräftigt, dass St. Gallen auch in Zukunft ein wichtiger Standort für das Unternehmen bleibt. Deshalb wird die nächste Generalversammlung der Helvetia Baloise Holding AG am 30. April 2027 in der «Olma Messen St. Gallen» stattfinden.



Nachstehendes Bild kann durch einen Klick in hoher Auflösung geöffnet und anschliessend heruntergeladen werden (JPG-Format ca. 1.68 MB). Verwaltungsratspräsident Dr. Thomas von Planta führt durch die erste ordentliche Generalversammlung der Helvetia Baloise Holding AG. Bild: Helvetia.



Wichtige Daten 27.05.2026: Ex-Dividenden-Datum

28.05.2026: Record Date

29.05.2026: Dividendenzahlungsdatum

17.09.2026: Publikation Halbjahresergebnis 2026 Medien



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Helvetia Baloise ist der grösste Allbranchenversicherer der Schweiz und zählt zu den führenden Versicherungsgruppen Europas. Rund 22'000 Mitarbeitende setzen sich täglich dafür ein, rund 13 Millionen Kundinnen und Kunden mit Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzlösungen zu begleiten - von Privatpersonen und KMU bis hin zu internationalen Kundengruppen wie in den Bereichen Spezial- und Rückversicherung. Mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist Helvetia Baloise in insgesamt acht europäischen Märkten sowie in den globalen Specialty Markets aktiv und verbindet dabei starke Schweizer Wurzeln mit einer klaren internationalen Ausrichtung. Helvetia Baloise schafft Sicherheit und eröffnet Chancen, heute und in Zukunft: Durch profitables Wachstum und eine auf langfristige Stabilität ausgerichtete Geschäftstätigkeit ermöglichen wir individuelle Lösungen für Kundinnen und Kunden, sichern ein attraktives sowie verlässliches Investment für unsere Aktionärinnen und Aktionäre, fördern starke Partnerschaften und bieten unseren Mitarbeitenden attraktive Perspektiven. Die Aktie der Helvetia Baloise Holding AG (HBAN) wird an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt. Haftungsausschluss

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