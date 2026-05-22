Steigende Modulpreise, geopolitische Spannungen und neue Vorgaben zur Cybersicherheit prägen derzeit den Photovoltaik-Markt. Die Diskussion um mögliche Einschränkungen chinesischer Hardware in europäischen Energieprojekten wirft Fragen zu Versorgungssicherheit, Marktpreisen und KRITIS-Schutz auf. Marktkommentar von Martin Schachinger. Cybersicherheit bei Photovoltaik-AnlagenDass es nicht ratsam ist, Photovoltaik-Anlagen und andere Energieerzeuger offen und ohne Sicherheitsvorkehrungen über das Internet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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