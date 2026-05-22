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Aktionäre der PWO AG stimmen auf der Hauptversammlung 2026 allen Tagesordnungspunkten zu



22.05.2026 / 14:30 CET/CEST

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Aktionäre der PWO AG stimmen auf der Hauptversammlung 2026 allen Tagesordnungspunkten zu Carlo Lazzarini (CEO): "PWO's antriebsunabhängiges Geschäftsmodell, die hohe Innovationskraft und eine globale "local-for-local" Präsenz stärken unsere Marktposition und ermöglichen eine resiliente Fortsetzung des internationalen Expansionskurses - dies trotz verhaltener Nachfrage und einer Automobilindustrie im Umbruch, insbesondere am Standort Deutschland." Dividende von 1,65 EUR für das Geschäftsjahr 2025

Stärkung von Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit

Erfolgreich in einem anspruchsvollen Marktumfeld

Bestätigung der Jahresprognose für 2026 Oberkirch, 22. Mai 2026 - Die Aktionärinnen und Aktionäre würdigten die Entwicklung der PWO-Gruppe in einem aktuell anspruchsvollen Marktumfeld mit großer Zustimmung. Sämtliche Tagesordnungspunkte wurden mit breiten Mehrheiten beschlossen. Vertreten waren rund 65% des Grundkapitals der Gesellschaft. Im Rahmen der Hauptversammlung 2026 berichtete der Vorstandsvorsitzende Carlo Lazzarini über die Entwicklung der PWO-Gruppe sowie über den Stand der Umsetzung der strategischen Prioritäten. Im Mittelpunkt stehen dabei nach wie vor Technologie und Innovation, die internationale Präsenz mit deren gezielter Weiterentwicklung sowie die konsequente Steuerung von Profitabilität und Cashflow. Die PWO-Gruppe bewegt sich in einem Marktumfeld, das durch strukturellen Wandel, zunehmendem globalen Wettbewerbsdruck und einer sich mitten im Anpassungsprozess befindlichen Automobilindustrie geprägt ist. In diesem anspruchsvollen Umfeld konnte PWO auf Basis des antriebsunabhängigen Geschäftsmodells, einer hohen Innovations- kraft und der globalen Präsenz die Marktposition nicht nur behaupten, sondern sogar ausbauen. Eine gezielte Erweiterung des Kunden- und Marktportfolios sowie der konsequente "local-for-local"-Ansatz stärken die Resilienz der Gruppe und bilden die Grundlage für die Fortsetzung des internationalen Expansionskurses. Ein wichtiger Teil der Berichterstattung lag zudem auf der strategischen Weiterentwicklung im Bereich Nachhaltigkeit. Auch wenn das Thema in der öffentlichen Wahrnehmung derzeit durch geopolitische Entwicklungen in den Hintergrund tritt, gewinnt es entlang der Wertschöpfungsketten der Mobilitätsindustrie weiter an Bedeutung und entwickelt sich zunehmend zu einem zentralen Wettbewerbsfaktor. Die PWO-Gruppe verfolgt daher konsequent das Ziel, ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren und ihre Position im Hinblick auf künftige regulatorische und marktseitige Anforderungen weiter zu stärken. Die Tagesordnung der Hauptversammlung 2026 umfasste neben der Vorlage der Abschlüsse für das Geschäftsjahr 2025 insbesondere die ordentlichen Beschlussfassungen über die Verwendung des Bilanzgewinns, die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie die Billigung des Vergütungsberichts und für das Geschäftsjahr 2026 zur Wahl des Abschlussprüfers und des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts. Ferner wurde über die Einführung von elektronischen Aktien (E-Aktien) und die entsprechende Satzungs-änderung Beschluss gefasst. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse werden auf der Website von PWO unter https://pwo-group.com/de/presse-und-investoren/hauptversammlung/ zur Verfügung gestellt.

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100+ Millionen Komponenten jährlich | 3.300 Mitarbeitende | 11 Standorte weltweit | Über 100 Jahre Erfahrung Die PWO-Gruppe ist ein globaler Partner der Mobilitätsindustrie. Wir gestalten die Mobilität der Zukunft auf der Basis unseres antriebsunabhängigen und nachhaltigen Geschäftsmodells mit. Als Technologieführer für klimafreundlichen Leichtbau, hochpräzise Umformtechnik und die zugehörigen Verbindungstechnologien entwickeln und fertigen wir eine breite Palette an komplexen Metallkomponenten und Systemen an der Grenze des technologisch Machbaren. Unsere Lösungen verbinden Wirtschaftlichkeit mit Nachhaltigkeit. Wir besetzen die Megatrends der Mobilitätsbranche Elektrifizierung, Sicherheit und Komfort und sind in fast jedem Pkw weltweit unverzichtbar. Mit innovativer Engineering-Kompetenz und Produktionsstandorten, die den "local-for-local"-Gedanken leben, sichern wir Kundennähe sowie höchste Qualität. Wir liefern weltweit effizient, flexibel und zuverlässig. Als werteorientierter Arbeitgeber mit familiären Strukturen bieten wir ein sinnstiftendes Umfeld für persönliche Entfaltung. Verantwortung und Transparenz prägen unsere Unternehmensführung - strategisch verankert in unserem Leitmotiv: People. Planet. Progress. Mehr unter: pwo-group.c om



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